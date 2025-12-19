Evropske zemlje su još jednom potvrdile da ne žele mir u Ukrajini, a finansiranjem kijevskog režima samo produžavaju sukob, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući rezultate sastanka Evropskog saveta u vezi sa oduzimanjem zamrznutih ruskih suverenih rezervi.

Prema njenim rečima, Moskva primećuje da su države članice EU odlučile da nastave da finansiraju režim Vladimira Zelenskog što će dalje odugovlačiti sukob. Pritom, u odsustvu jedinstva u vezi sa de fakto konfiskacijom ruske suverene imovine, Evropski savet je odlučio da dodeli novi kredit Kijevu, obezbeđen sredstvima iz budžeta EU, ističe se u saopštenju. Istovremeno, ističe i da su samo tri zemlje EU – Češka, Mađarska i Slovačka – branile prava svojih građana,