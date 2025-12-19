Zaharova: Nastavkom finansiranja kijevskog režima Evropa potvrdila da ne želi mir

Sputnik pre 2 sata
Zaharova: Nastavkom finansiranja kijevskog režima Evropa potvrdila da ne želi mir

Evropske zemlje su još jednom potvrdile da ne žele mir u Ukrajini, a finansiranjem kijevskog režima samo produžavaju sukob, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući rezultate sastanka Evropskog saveta u vezi sa oduzimanjem zamrznutih ruskih suverenih rezervi.

Prema njenim rečima, Moskva primećuje da su države članice EU odlučile da nastave da finansiraju režim Vladimira Zelenskog što će dalje odugovlačiti sukob. Pritom, u odsustvu jedinstva u vezi sa de fakto konfiskacijom ruske suverene imovine, Evropski savet je odlučio da dodeli novi kredit Kijevu, obezbeđen sredstvima iz budžeta EU, ističe se u saopštenju. Istovremeno, ističe i da su samo tri zemlje EU – Češka, Mađarska i Slovačka – branile prava svojih građana,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Suštinski pregovori o ratu u Ukrajini još daleko: Da li je Evropa konačno obezbedila mesto za stolom?

Suštinski pregovori o ratu u Ukrajini još daleko: Da li je Evropa konačno obezbedila mesto za stolom?

Euronews pre 1 sat
"Sve je Rusija": Putinova scenografija nosi jasnu poruku Ukrajini i svetu - Krim i četiri oblasti su ruski! (foto)

"Sve je Rusija": Putinova scenografija nosi jasnu poruku Ukrajini i svetu - Krim i četiri oblasti su ruski! (foto)

Kurir pre 2 sata
Putin objavio brojke

Putin objavio brojke

B92 pre 2 sata
Brisel se nije usudio da dira ruske pare, milijarde za Kijev udarac za privredni rast Evrope

Brisel se nije usudio da dira ruske pare, milijarde za Kijev udarac za privredni rast Evrope

Sputnik pre 3 sata
Šta je sve Putin rekao o Zelenskom, Trampu i Bogu: Završena konferencija ruskog predsednika, sumirao 2025. kroz rat u…

Šta je sve Putin rekao o Zelenskom, Trampu i Bogu: Završena konferencija ruskog predsednika, sumirao 2025. kroz rat u Ukrajini, odnos sa NATO i EU (foto, video)

Kurir pre 2 sata
Putin govori – svet sluša: Šta sledi posle "Direktne linije" i gde su nove linije granica Rusije?

Putin govori – svet sluša: Šta sledi posle "Direktne linije" i gde su nove linije granica Rusije?

Kurir pre 5 sati
Putin govori – svet sluša: Šta sledi posle "Direktne linije" i gde su nove linije granica Rusije?

Putin govori – svet sluša: Šta sledi posle "Direktne linije" i gde su nove linije granica Rusije?

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KreditiBudžetMoskvaUkrajinaEUČeškaSlovačkaRusijaKijevMađarskaEvropamarija zaharova

Svet, najnovije vesti »

Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića

Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića

Danas pre 6 minuta
Neverovatno otkriće u svemiru: Astronomi otkrili debeo atmosferski omotač oko stenovite planete

Neverovatno otkriće u svemiru: Astronomi otkrili debeo atmosferski omotač oko stenovite planete

Blic pre 1 minut
Objavljene hiljade Epstajnovih dosijea: Bil Klinton u kadi u svilenoj "havajci", Tramp zanemeo, pali svi serveri!

Objavljene hiljade Epstajnovih dosijea: Bil Klinton u kadi u svilenoj "havajci", Tramp zanemeo, pali svi serveri!

Blic pre 31 minuta
Tik-tak, tik-tak: Večeras ističe rok za objavljivanje tajni pedofila Epstajna, Amerika se sprema za politički zemljotres…

Tik-tak, tik-tak: Večeras ističe rok za objavljivanje tajni pedofila Epstajna, Amerika se sprema za politički zemljotres, karijere Trampa i brojnih poznatih ličnosti na testu

Blic pre 2 sata
Horor sudar na putu ka bolnici: Kola Hitne se zakucala u „maricu“, ima povređenih!

Horor sudar na putu ka bolnici: Kola Hitne se zakucala u „maricu“, ima povređenih!

Blic pre 1 sat