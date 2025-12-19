Ceo svet se klanja Srbinu! Nikola Jokić zgromio Orlando i prestigao legendu NBA lige (video)

Večernje novosti pre 28 minuta
Ceo svet se klanja Srbinu! Nikola Jokić zgromio Orlando i prestigao legendu NBA lige (video)

ISTORIJA je ispisana!

Foto Tanjug /AP Nikola Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede protiv Orlanda 126:115 i postao centar sa najviše asistecija u NBA ligi. Nikola Jokić je meč završio sa 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Opet je ušao u istoriju. Postao je centar sa najviše asistencija, pošto je nadmašio Karima Abdul-Džabara koji je ostao na 5,660. Pre meča sa Orlandom Jokić je imao 5,654 aistencija, dok je sad na 5,667. Centar Nagetsa je upisao 13. tripl-dabl u sezoni, ima
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Denver nanizao šestu pobedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

Denver nanizao šestu pobedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

RTS pre 8 minuta
Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još…

Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još jedan MVP meč!

Kurir pre 23 minuta
Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Kurir pre 8 minuta
"Kad budem pio pivo i lagao decu"! Urnebesna izjava Nikole Jokića nakon što je srušio NBA rekord

"Kad budem pio pivo i lagao decu"! Urnebesna izjava Nikole Jokića nakon što je srušio NBA rekord

Večernje novosti pre 13 minuta
Jokić ponovo nezaustavljiv, Srbin izbio na prvo mesto u istoriji NBA lige po jednom parametru

Jokić ponovo nezaustavljiv, Srbin izbio na prvo mesto u istoriji NBA lige po jednom parametru

Telegraf pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBATanjugNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Denver nanizao šestu pobedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

Denver nanizao šestu pobedu, Jokić se novim tripl-dablom približio Oskaru Robertsonu

RTS pre 8 minuta
Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još…

Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još jedan MVP meč!

Kurir pre 23 minuta
Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Kurir pre 8 minuta
Srbin je šokirao ceo svet! Nikola Topić posle hemoterapije već na košarkaškom terenu (video)

Srbin je šokirao ceo svet! Nikola Topić posle hemoterapije već na košarkaškom terenu (video)

Večernje novosti pre 3 minuta
Ceo svet se klanja Srbinu! Nikola Jokić zgromio Orlando i prestigao legendu NBA lige (video)

Ceo svet se klanja Srbinu! Nikola Jokić zgromio Orlando i prestigao legendu NBA lige (video)

Večernje novosti pre 28 minuta