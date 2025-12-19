Ceo svet se klanja Srbinu! Nikola Jokić zgromio Orlando i prestigao legendu NBA lige (video)

ISTORIJA je ispisana!

Foto Tanjug /AP Nikola Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede protiv Orlanda 126:115 i postao centar sa najviše asistecija u NBA ligi. Nikola Jokić je meč završio sa 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija. Opet je ušao u istoriju. Postao je centar sa najviše asistencija, pošto je nadmašio Karima Abdul-Džabara koji je ostao na 5,660. Pre meča sa Orlandom Jokić je imao 5,654 aistencija, dok je sad na 5,667. Centar Nagetsa je upisao 13. tripl-dabl u sezoni, ima