Dramatični snimci i slike jezivog požara u Kiseljaku! Vatrogasci se bore sa nezaustavljivom vatrenom stihijom: Niz eksplozija pokrenuo plamen (foto, video)

Serija eksplozija uzrokovala je štetu i paniku među lokalnim stanovništvom Vatrogasci se bore s požarom unutar fabrike kako bi sprečili njegovo dalje širenje U fabrici "Globus konfekcije" u Kiseljaku, večeras oko 18:20 došlo je do požara.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, požar su prouzrokovale tri snažne eksplozije koje su odjeknule jedna za drugom. Prema rečima očevidaca za bosanske medije, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije. Usled siline udara, prozori i staklo leteli su do 100 metara na sve strane, što je izazvalo paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka. Kako se vidi na snimku objavljenom na Mahalla.ba, na terenu je veliki broj