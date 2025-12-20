Presek cena goriva u regionu za ovu nedelju: Srbija u gornjem delu lestvice (tabela)

Prosečne maloprodajne cene goriva u zemljama regiona pokazuju značajne razlike, a Srbija se prema najnovijim podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije nalazi u gornjem delu lestvice po cenama benzina i dizela.

Podaci se odnose na stanje od 15. decembra 2025. godine, a cene goriva su izražene u evrima po litru, prema srednjem kursu nacionalnih banaka. Prema podacima UNKS, prosečna cena benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,542 evra po litru. Time je Srbija skuplja od Rumunije, Mađarske, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Skuplji benzin od Srbije imaju Grčka sa prosečnom cenom od 1,752 evra i Albanija sa 1,790 evra po litru.