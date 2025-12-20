Cena simbolična - šest evra: Frankfurt uveo noćni taksi za žene

Kurir pre 2 minuta
Cena simbolična - šest evra: Frankfurt uveo noćni taksi za žene
Grad Frankfurt u Nemačkoj omogućio je ženama da noću koriste taksi unutar grada po subvencionisanoj ceni od šest evra, prenosi nemački javni emiter WDR. Odluka stupa na snagu odmah i dostupna je svim devojkama i ženama starijim od 14 godina, u cilju bezbednog povratka kući između 22 i 6 časova, preneo je Dojče vele. Žene treba da preuzmu vaučer u gradskoj upravi za vožnje, pri čemu svaka osoba može koristiti do šest vaučera godišnje.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Afera trese Ameriku: Epstajn drži džinovski ček sa Trampovim potpisom, pored njega nepoznata žena! Na slikama i Klinton, Majkl…

Afera trese Ameriku: Epstajn drži džinovski ček sa Trampovim potpisom, pored njega nepoznata žena! Na slikama i Klinton, Majkl Džekson, Mik Džeger... (foto)

Kurir pre 4 sati
Britanija: Odložen let nakon što je porodica pokušala da unese preminulu baku

Britanija: Odložen let nakon što je porodica pokušala da unese preminulu baku

Politika pre 3 sata
Porodica pokušala mrtvu babu da unese u avion! Drama u Velikoj Britaniji, otkazan let

Porodica pokušala mrtvu babu da unese u avion! Drama u Velikoj Britaniji, otkazan let

Alo pre 5 sati
Epstajn skandal trese svet! Objavljena nova šok slika: On drži džinovski ček sa trampovim potpisom, pored njega misteriozna…

Epstajn skandal trese svet! Objavljena nova šok slika: On drži džinovski ček sa trampovim potpisom, pored njega misteriozna žena

Blic pre 5 sati
Bahanalije na bazenu: Bil Klinton uslikan sa nepoznatim ženama na zabavi kod Džefrija Epstajna! Šta će reći Hilari!? (foto)…

Bahanalije na bazenu: Bil Klinton uslikan sa nepoznatim ženama na zabavi kod Džefrija Epstajna! Šta će reći Hilari!? (foto)

Kurir pre 5 sati
Legendarni Mik Džeger u problematičnom društvu: Frontment "Rolingstonsa" osvanuo u Epstajnovim dokumentima

Legendarni Mik Džeger u problematičnom društvu: Frontment "Rolingstonsa" osvanuo u Epstajnovim dokumentima

Telegraf pre 5 sati
Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića

Nemačka štampa o slučaju Generalštab: Propali planovi Džareda Kušnera uzdrmali Vučića

Danas pre 6 sati

Ključne reči

NemačkaFrankfurttaksižene

Svet, najnovije vesti »

Cena simbolična - šest evra: Frankfurt uveo noćni taksi za žene

Cena simbolična - šest evra: Frankfurt uveo noćni taksi za žene

Kurir pre 2 minuta
Niko ne zna šta krije ogromna plava rupa: Naučnici u strahu posle ispitivanja DNA (foto)

Niko ne zna šta krije ogromna plava rupa: Naučnici u strahu posle ispitivanja DNA (foto)

Kurir pre 2 minuta
Haos na letu Tel Aviv - Beč, otkriven "slepi putnik" Mladić prošao mere obezbeđenja neopaženo, evo kako je uprava aerodroma…

Haos na letu Tel Aviv - Beč, otkriven "slepi putnik" Mladić prošao mere obezbeđenja neopaženo, evo kako je uprava aerodroma saznala

Kurir pre 1 minut
Misteriozni pad drona u Turskoj i dalje pod velom tajne: vlast pokrenula istragu

Misteriozni pad drona u Turskoj i dalje pod velom tajne: vlast pokrenula istragu

Kurir pre 3 sata
Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

Kurir pre 2 sata