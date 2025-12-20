Cena simbolična - šest evra: Frankfurt uveo noćni taksi za žene

Grad Frankfurt u Nemačkoj omogućio je ženama da noću koriste taksi unutar grada po subvencionisanoj ceni od šest evra, prenosi nemački javni emiter WDR. Odluka stupa na snagu odmah i dostupna je svim devojkama i ženama starijim od 14 godina, u cilju bezbednog povratka kući između 22 i 6 časova, preneo je Dojče vele. Žene treba da preuzmu vaučer u gradskoj upravi za vožnje, pri čemu svaka osoba može koristiti do šest vaučera godišnje.