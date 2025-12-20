"Svi znaju kroz šta prolazi u privatnom životu" Moneke javno pružio podršku srpskom košarkašu: Jako je važan za nas!

Košarkaš Crvene zvezde, Čima Monkeke, izneo je svoje utiske nakon trijumfa nad Virtusom u 17. kolu Evrolige.

Zvezda je sinoć posle dramatične završnice savladala Virtus rezultatom 80:79 i tako stigla do 10 trijuma u elitnom takmičenju. As crveno-belih bio je kritičan uprkos pobedi. "Moramo bolje, moramo da naučimo iz ove utakmice", rekao je Čima Moneke i istakao da je njegova ekipa napravila mnogo grešaka i u napadu i u odbrani. Svaka utakmica je važna i ne želiš da izgubiš kod kuće. Samo sam razmišljao da dobijemo danas. Promašeni penali su zarazni. To je nešto najgore