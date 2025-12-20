Zvezda treneru dala najbolji slavski poklon – „Sad jedna rakijica“

Košarkaši Crvene zvezde i Virtusa priredili su jednu od najuzbudljivijih utakmica 17. kola Evrolige, a iz dramatične završnice kao pobednici izašli su crveno-beli posle čega je Saša Obradović imao razloga da pohvali svoj tim.

Crvena zvezda imala je problema sa Virtusom tokom celog meča i nikako nisu uspevali da sačuvaju osetniju prednost, ali nijednog trenutka crveno-beli nisu usporili niti bili van ritma. „Generalno, digli smo nivo odbrane u drugom delu. Pričali smo o tome da smo tako hteli od početka da igramo, ali sve je bilo nekako nedovoljno čvrsto. Ekipa kao što je Virtus to zna da koristi na najbolji način, oni su najbolja ekipa koja koristi blokove u Evroligi, stvarno se dobro