Rukovodstvo grada Čačka: Neće biti svečanog dočeka Nove 2026, koncert za Srpsku novu godinu na trgu

Rukovodstvo grada Čačka donelo je odluku da se tradicionalni doček Nove godine na gradskom trgu ipak ne organizuje, dok će novac biti preusmeren u druge svrhe.

"Gradsko rukovodstvo donelo je odluku da se odustane od organizacije dočeka i novac presumeri za pomoć sugrađanima pri lečenju", potvrđeno je iz gradske uprave grada Čačka. U 2025. godini pomoć je dobilo 305 Čačana, dok je u budžetu za narednu godinu za tu namenu izdvojeno 10 miliona dinara. Iako neće biti dočeka Nove godine 31. decembra, gradska uprava donela je odluku da se doček Srpske nove godine obeleži svečanim koncertom na glavnom gradskom trgu.
