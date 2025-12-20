A možda se ipak i pomilujem

Vučić je najavio da će sve umešane u slučaj Generalštab, osim sebe, da pomiluje, a da će potom da pobedi tu „bandu kriminalnu koja je mislila da uništi državu“. Verovatno je u njegovom rečniku to sinonim za tužilaštvo

Komentarišući iz Niša mogućnost da se i sam nađe na optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal u predmetu Generalštab, predsednik Vučić je izneo zanimljivu odbranu: „Ja ne uzimam ni prekovremeno, ni dnevnice za putovanja i to ne uzimam već 13, 14 godina. Mogao sam milioner da postanem samo da sam to uzimao.“ I zato, logično, nije moguće da ima ikakve veze sa visokom korupcijom, baš kao što je ranije raspršio sumnje o vezi državnih struktura sa proizvodnjom droge