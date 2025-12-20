Ova kolektivna ludnica ima samo jedan kraj

Radmila Stanković
Narod svakodnevno učestvuje gledajući uživo taj manipulatorski, demonski, dijabolični spektar obmana i laži, taj sadržaj koji se prikazuje na svim ucenjenim televizijama i RTS -u, kao vrhuncu javnog servisiranja i zloupotrebe svih informacija koje su narodu uskraćene

Prvakinja Drame Narodnog pozorišta, glumica koja voli da istražuje, Dušanka Stojanović Glid deo je ekipe sjajnih glumaca koje je reditelj Aleksandar Radivojević okupio u svom prvom dugometražnom igranom filmu Karmadona. Svetska premijera filma bila je na 50. filmskom festivalu u Torontu, a beogradska je zakazana za 21. decembar. Razgovarale smo o filmu, o njenoj ulozi, o Narodnom pozorištu i svemu u njemu i oko njega, o filmu Lordana Zafranovića u kome takođe igra.
