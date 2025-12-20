Tramp bi da Evropu učini ponovo belačkom

Američki predsednik veruje da će imigracioni tokovi evropske zemlje učiniti „manje evropskim“, kao da njihov identitet počiva na etničkoj čistoti. Ovo duboko nerazumevanje potcrtava rastući kulturološki i politički jaz između Evrope i SAD

Otkako se vratio u Belu kuću, način na koji predsednik Donald Tramp vidi svet – posebno Evropu – često je bilo teško razlučiti usred njegove karakteristične nekoherentnosti i bombastičnosti. Nova američka Strategija nacionalne odbrane (SNO), međutim, baca svetlo na načela koja pokreću njegovu spoljnopolitičku agendu. Ocrtavajući eksplicitno nacionalistički, nativistički okvir, nova strategija odbrane označava oštar raskid s multilateralnim pristupom koji je