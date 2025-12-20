Majami šutirao čak 102 puta na utakmici - rekord karijere Vajta za pobedu Bostona

Košarkaši Boston seltiksa savladali su Majami hit rezultatom 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27), a ključnu ulogu u trijumfu imao je Derik Vajt.

Srpski reprezentativac u dresu Majamija Nikola Jović je povređen, pa izvesno vreme neće biti u sastavu Hita i Erika Spolstre. Sa druge strane, Vajt je odigrao jednu od najboljih partija u karijeri, postigavši rekord sezone od 33 poena i izjednačivši lični rekord sa devet pogođenih trojki. Značajan doprinos dao je i Džejlen Braun sa 30 poena, devet skokova i sedam asistencija, čime su Seltiksi prekinuli niz od dva uzastopna poraza. Boston je prelomio meč u