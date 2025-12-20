Vučevićev dabl-dabl u trijumfu Čikaga, meč protiv Klivlenda sudila dvojica arbitara

RTS pre 8 minuta
Vučevićev dabl-dabl u trijumfu Čikaga, meč protiv Klivlenda sudila dvojica arbitara

Košarkaši Čikago bulsa savladali su Klivlend kavalirse rezultatom 136:125 (32:32, 34:23, 35:44, 35:26), a meč su prelomili u poslednjoj četvrtini.

Klivlend je upisao treći uzastopni poraz, uz pet poraza u poslednjih šest mečeva na domaćem terenu. Kavalirsi su bolje otvorili utakmicu i poveli sa 11:0, ali se Čikago vratio u jednom napadu, nakon trojke Buzelisa, nesportske lične greške Džejlona Tajsona, realizovanog slobodnog bacanja i poena Vučevića iz reketa. Susret je obeležila i povreda sudije Trea Medoksa na kraju prve četvrtine, pa su utakmicu do kraja sudila samo dvojica arbitara - Rej Akosta i Finizi
