"Atomski mrav" uništio Šeja u ludoj završnici! Minesota pokazala kako se pobeđuje Oklahoma: Pogledajte kako je Edvards "zalepio" MVP za pobedu!

Kurir pre 22 minuta
Košarkaši Minesote posle preokreta u poslednjem minutu meča savladali su pred svojim navijačima aktuelnog NBA šampiona i najbolji tim u ligi Oklahomu Siti Tander 112:107.

Apsolutni junak trijumfa bio je popularni "Atomski mrav" - Entoni Edvards, koji je serijom fantastičnih poteza u završnici trasirao Vukovima put do pobede. Pri vođstvu gostiju 105:107 ubacio je trojku za preokret, zatim blokirao aktuelnog MVP-ja lige Šeja Gildžesa-Aleksandera na prodoru, a onda mu i ukrao živu loptu. Edvards je na kraju meč završio sa 26 poena, 12 skokova i po tri asistencije i ukradene lopte. U ekipi Oklahome najefikasniji bio je upravo Šej sa 35
