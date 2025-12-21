"Svaka knjiga ima kraj..." Legenda tenisa otkrila kada završava karijeru!

Švajcarski teniser Sten Vavrinka saopštio je da će završiti karijeru na kraju 2026. godine. "Svaka knjiga ima kraj.

Vreme je da ispišem poslednje poglavlje svoje teniske karijere, 2026. će biti moja poslednja godina na ATP turu", napisao je Vavrinka na društvenim mrežama. Vavrinka je jedan od onih momaka koji obožavaju tenis, a to pokazuje i činjenica da je sa 40 godina aktivan teniser, koji čak nastupa i na čelendžerima. "I dalje imam snove vezane za ovaj sport, uživao sam u svemu što mi je tenis dao, posebno u emocijama koje sam osećao igrajući pred vama. Radujem se što ću vas