Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Pet mečeva je u NBA odigrano u noći petak na subotu.

Minesota – Oklahoma 112:107 Lider Zapada, ekipa Oklahome doživela je drugi poraz u poslednja tri meča. Minesota je na svom parketu bila bolja od Tandera 112:107. Posle prve četvrtine je Oklahoma bila na +10, ali su gosti u drugoj deonici ubacili samo 18 poena pa se na odmor otišlo uz rezultat 48:51. Nije se nazirao pobednik ni pred poslednjih 12 minuta meča. Minesota je većim delom poslednje četvrtine imala prednost, ali se Oklahoma vratila u duel. Na kraju je sve