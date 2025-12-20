Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Sport klub pre 16 minuta  |  Autor: Maja Todić
Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Pet mečeva je u NBA odigrano u noći petak na subotu.

Minesota – Oklahoma 112:107 Lider Zapada, ekipa Oklahome doživela je drugi poraz u poslednja tri meča. Minesota je na svom parketu bila bolja od Tandera 112:107. Posle prve četvrtine je Oklahoma bila na +10, ali su gosti u drugoj deonici ubacili samo 18 poena pa se na odmor otišlo uz rezultat 48:51. Nije se nazirao pobednik ni pred poslednjih 12 minuta meča. Minesota je većim delom poslednje četvrtine imala prednost, ali se Oklahoma vratila u duel. Na kraju je sve
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Edvards prekinuo sjajan niz Oklahome, Vembanjama srušio Hokse, Vučević odličan u Ohaju

Edvards prekinuo sjajan niz Oklahome, Vembanjama srušio Hokse, Vučević odličan u Ohaju

Sportske.net pre 16 minuta
Edvards dobio dvoboj sa Gildžus-Aleksanderom - Oklahoma doživela tek treći poraz VIDEO

Edvards dobio dvoboj sa Gildžus-Aleksanderom - Oklahoma doživela tek treći poraz VIDEO

B92 pre 6 minuta
Edvardsova strela u srce šampiona - Oklahoma ponovo izgubila

Edvardsova strela u srce šampiona - Oklahoma ponovo izgubila

RTS pre 1 sat
Vučevićev dabl-dabl u trijumfu Čikaga, meč protiv Klivlenda sudila dvojica arbitara

Vučevićev dabl-dabl u trijumfu Čikaga, meč protiv Klivlenda sudila dvojica arbitara

RTS pre 1 sat
"Novi Džordan" pobedio Šeja i Oklahomu: Najbolji NBA tim više nije nepobediv

"Novi Džordan" pobedio Šeja i Oklahomu: Najbolji NBA tim više nije nepobediv

Mondo pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAMinesota

Sport, najnovije vesti »

Edvards prekinuo sjajan niz Oklahome, Vembanjama srušio Hokse, Vučević odličan u Ohaju

Edvards prekinuo sjajan niz Oklahome, Vembanjama srušio Hokse, Vučević odličan u Ohaju

Sportske.net pre 16 minuta
Partizanov klasterski raspad - Ko će vas zaposliti posle ovoga?

Partizanov klasterski raspad - Ko će vas zaposliti posle ovoga?

Sportske.net pre 1 minut
Sukob Parkera sa grobarima na letu za Beograd: Kulminacija nezadovoljstva prilikom povratka iz Kaunasa!

Sukob Parkera sa grobarima na letu za Beograd: Kulminacija nezadovoljstva prilikom povratka iz Kaunasa!

Hot sport pre 16 minuta
Džabari je retardiran ili nenormalan, treba ga sažaljevati: Podkaster i poznati sportski novinar potpuno pobesneo zbog odnosa…

Džabari je retardiran ili nenormalan, treba ga sažaljevati: Podkaster i poznati sportski novinar potpuno pobesneo zbog odnosa prema Partizanu!

Hot sport pre 26 minuta
Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Minesota srušila lidera Zapada, Vučević slavio u Klivlendu

Sport klub pre 16 minuta