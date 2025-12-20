AMSS: Više vozila na putevima i granicama zbog praznika

U narednim danima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na većim putevima i graničnim prelazima zbog dolaska praznika, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama širom zemlje nema zadržavanja, kao ni na većini graničnih prelaza. Putnička vozila na prelazu Kelebija čekaju oko sat vremena na ulaz u Srbiju, dok na drugim prelazima za njih nema zadržavanja. Kamioni na Batrovcima čekaju osam sati na izlaz iz zemlje, a na Sremskoj Rači oko sat vremena, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.