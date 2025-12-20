U nedelju, 21. decembra počinje zima

Serbian News Media pre 3 sata
U nedelju, 21. decembra počinje zima

Zima počinje sutra, u nedelju 21, decembra, u 16. 03, objavilo je beogradsko astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Na dan početka zime Sunce izlazi u 7.13, a zalazi u 16.00 što znači da će obdanica trajti osam časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta. Tog dana Sunce pravi najmanji dnevni luk iznad horizonta, izlazi na jugoistoku, na jugu dostiže najmanju dnevnu visinu tokom godine, a zalazi na jugozapadu, navelo je to društvo na Instagramu. Prema obaveštenju astronomskog društva, u isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Zima će trajati do
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

U nedelju tačno u ovo vreme počinje zima: Sutra će dan najkraće trajati

U nedelju tačno u ovo vreme počinje zima: Sutra će dan najkraće trajati

Blic pre 16 minuta
U nedelju, 21. decembra počinje zima

U nedelju, 21. decembra počinje zima

Glas Zaječara pre 5 sati
Astronomsko društvo Ruđer Bošković: Sutra počinje zima

Astronomsko društvo Ruđer Bošković: Sutra počinje zima

N1 Info pre 6 sati
U nedelju počinje zima, to je i najkraći dan u godini

U nedelju počinje zima, to je i najkraći dan u godini

Newsmax Balkans pre 6 sati
Astronomsko društvo Ruđer Bošković: Sutra počinje zima

Astronomsko društvo Ruđer Bošković: Sutra počinje zima

Nova pre 6 sati
Sutra je prvi dan zime i ujedno najkraći dan u godini

Sutra je prvi dan zime i ujedno najkraći dan u godini

NIN pre 6 sati
Astronomsko društvo Ruđer Bošković: U nedelju, 21. decembra počinje zima

Astronomsko društvo Ruđer Bošković: U nedelju, 21. decembra počinje zima

Novi magazin pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

srbija

Društvo, najnovije vesti »

Studija pokazala: Verovanje u Deda Mraza ne čini decu boljom

Studija pokazala: Verovanje u Deda Mraza ne čini decu boljom

Danas pre 37 minuta
Tokom noći magla u većem delu Srbije: Smanjena vidljivost i do 100 metara

Tokom noći magla u većem delu Srbije: Smanjena vidljivost i do 100 metara

Danas pre 2 minuta
Ova 2 datuma su ključna. Na ulazak u zemlje EU čekali i po 10 sati, a od sledeće nedelje počinje novi pakao na granicama i…

Ova 2 datuma su ključna. Na ulazak u zemlje EU čekali i po 10 sati, a od sledeće nedelje počinje novi pakao na granicama i putevima u Srbiji

Blic pre 2 sata
Slučaj snimka Milera i Lučića pojačava ofanzivu na TOK: Poslednji udarac zadalo drugo tužilaštvo

Slučaj snimka Milera i Lučića pojačava ofanzivu na TOK: Poslednji udarac zadalo drugo tužilaštvo

Danas pre 2 sata
Građani stižu u Novi Pazar, gužva na ulazu u grad

Građani stižu u Novi Pazar, gužva na ulazu u grad

Danas pre 2 sata