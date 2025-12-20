Stojaković jednom rečju objasnio razlog Partizanovog poraza

Jeste Partizan jesenji prvak, ali mu ništa to neće značiti na proleće, ako bude prikazivao partije kao večeras u Loznici protiv IMT-a.

Ne samo što su crno-beli poraženi sa 1:0, nego su u najvećem delu meča bili bezopoasni, bez prave ideje u napadu, u odsustvu povređenog Jovana Miloševića, najboljeg strelca ekipe. Odmah po završetku meča, svoje utiske u izjavi za ''TV Arena sport'' izneo je trener Partizana Nenad Stojaković, koji se početkom drugog poluvremena odlučio i za formaciju bez ijednog špica, a posle vođstva rivala je naknadno uveo u igru Dušana Jovanovića. ''Prvo želim da se zahvalim