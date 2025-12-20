Tabela Superlige pred pauzu - Partizanova deca sve gledaju sa visine

B92 pre 15 minuta
Fudbaleri Partizana pokvarili su utisak porazom od IMT-a u poslednjoj utakmici u godini, ali će kao lideri sačekati nastavak šampionske trke poslednjeg dana januara.

Malo ko bi se usudio da predvidi ovakav ishod trke na pola puta. Da je neko pre starta sezone prognozirao više pobeda Partizana (15) nego Zvezde (14) do kraja godine, i na sve to i prvo mesto crno-belih, verovatno bi bio ismejan u društvu. U najmanju ruku ne bi bio shvaćen ozbiljno u bilo kojoj debati o domaćem fudbalu. Ali, Partizan je demantovao i one najsmelije prognoze vezane za plasman u aktuelnoj sezoni, vaskrsao na krilima svoje dece u delikatnom momentu, u
