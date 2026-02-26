(VIDEO) Zvezda savladala Efes u Areni i zabeležila novu pobedu u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na domaćem parketu ekipu Efesa u meču 29. kola Evrolige – 91:81 (19:23, 25:14, 21:15, 26:19).

Tokom čitavog prvog poluvremena je viđena egal utakmica. Crveno-beli su vodili većim delom prve četvrtine, ali je Efes u poslednjih tri minuta napravio seriju od 13:2, pa je vodio na kraju tog dela igre (23:19). S druge strane Zvezda je bolje odigrala završnicu druge četvrtine i trojkom Miler Mekintajera došla do maksimalnih sedam razlike na poluvremenu – 44:37. Zvezda je imala problema u odbrani na početku treće deonice, pa se Efes rezultatski primakao, ali je