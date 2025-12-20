Neviđen gol na Marakani: Zvezda postigla pogodak protiv Lalatovića, ali niko u Srbiji nije mogao da ga vidi

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs
Fudbaleri Crvene zvezde trijumfalno su završili 2025. godinu, pošto su u poslednjoj utakmici ove kalendarske godine zabeležili trijumf protiv Mladosti iz Lučana i za sada stavili pritisak na Partizan pred njihov meč poslednjeg kola protiv IMT-a od 18.00.

Zvezda je povela u 34. minutu golom Nikole Stankovića, da bi u 57. minutu Mirko Ivanić povisio prednost na 2:0. Zatim je meč na Marakani nastavljen pod gustom maglom koja se nadvila nad terenom. Vidljivost je bila izuzetno loša zbog magle u Beogradu, a posebno je bila gusta pred sam kraj meča, a na sve to se nadovezao i dim od pirotehike koju su zapalili navijači Zvezde sa severne tribine. Upravo tada je i pao gol za 3:0, koji je postigao Bruno Duarte, ali
