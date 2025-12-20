Sećate li se žene sa koncerta Coldplay?

Sada je spremna da ispriča sve

Kristin Kabot razgovarala je sa Lizom Miler, novinarkom New York Times *** Kristin Kabot je vremenom shvatila da joj ćutanje više ne donosi ništa dobro. U početku, povlačenje iz javnosti je delovalo kao jedini razuman potez – naročito nakon trenutka kada je njeno lice, u krupnom planu, bljesnulo na video-bimu stadiona. Taj snimak – ona, nasmejana pa preneražena, u zagrljaju šefa na koncertu grupe Coldplay 16. jula 2025. godine – pokrenuo je skandal koji je obišao