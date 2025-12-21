Crvena zvezda dobija novog trenera: Milojević otišao, naslednik (ponovo) Dejan Stanković?

BBC News pre 1 sat

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Vladan Milojević je u dva navrata bio trener Zvezde

Kada se pred mikrofonom i kamerom TV Arena sport posle utakmice poslednjeg kola jesenjeg dela srpskog prvenstva pojavio pomoćni trener Fudbalskog kluba Crvena zvezda Nebojša Milošević, u medijima se uključio alarm.

„Vladan Milojević se nije pojavio pred kamerama, to je znači to", glasio je jedan od medijskih zaključaka.

A 'to' je značilo da dosadašnji šef stručnog štaba Crvene zvezde gubi posao, što je klub potvrdio dan kasnije.

Klub se zahvalio Milojeviću na rezultatima, na dve uzastopne 'duple krune' (i titula u prvenstvu i trofej u nacionalnom kupu), a posebno na plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona 2024.

„Ima Vladan Milojević čime da se ponosi - ostavio je dubok trag u istoriji Zvezde, a ljubavlju prema klubu, zalaganjem i rezultatima zaslužio je uvažavanje i poštovanje svakog pravog zvezdaša", piše u objavi kluba.

Posle objave raskida saradnje, Milojević je samo prokomentarisao: „Zvezdo, hvala ti, volim te", preneo je sajt kluba.

Iz Zvezde za sada nije saopšteno ko nasleđuje Milojevića, ali mediji danima pišu da na njegovo mesto dolazi - čitaj: vraća se - Dejan Stanković, legendarni igrač ovog kluba, koji je već jednom bio trener crveno-belih, od decembra 2019. do avgusta 2022.

Navodno je za ponedeljak, 22. decembar najavljena promocija Stankovića u klubu, pišu mediji.

Stanković, bivši fudbalski reprezentativac i igrač italijanskih klubova Lacija i Intera, nedavno je dobio otkaz kao trener Spartaka iz Moskve.

Zanimljivo, kada je prvi put imenovan za trenera Zvezde, pre šest godina, Stanković je tada zamenio upravo Vladana Milojevića.

Stankoviću je to tada bio prvi samostalni trenerski posao u karijeri.

Posle odlaska iz Zvezde, Stanković je imao kratke trenerske epizode u italijanskoj Sampdoriji, mađarskom Ferencvarošu i pomenutom moskovskom Spartaku.

Osim fudbala, Stanković je počeo i da se bavi graditeljsko-investitorskim poslovima.

Mediji su izveštavali o njegovim, kako su navodili, kontroverznim građevinskim projektima na različitim lokacijama u centru Beograda.

Milojević je otišao sa klupe Zvezde posle iznenađujuće loših rezultata i partija u domaćem prvenstvu, iako ima najskuplji tim u istoriji srpskog fudbala.

Zvezda zaostaje bod za jesenjim prvakom Partizanom, mada je razlika mogla da bude i veća da crno-beli nisu kiksnuli u poslednjem kolu protiv IMT-a (0:1).

Milojević je vodio Zvezdu u dva navrata: najpre od 2017. do 2019. a potom i od 2023. do sada.

Ukupno je sa klupe vodio ekipu na 306 utakmica.

U ovom mandatu, sa Zvezdom je osvojio dve titule prvaka, trofej u nacionalnom kupu, proglašen je i za trenera sezone (2024.).

Iako je Zvezda ove godine ciljala grupnu fazu Lige šampiona, neočekivani poraz od kiparskog Pafosa, poslao ju je u drugo takmičenje po rangu - Ligu Evrope.

U Ligi Evrope, Zvezda je trenutno na sredini tabele, na 17. mestu, sa 10 bodova (tri pobede, remi i dva poraza) i ima šansu da nastavi takmičenje i na proleće jer je od prvoplasiranog Liona deli samo pet bodova.

Prvi trenerski mandat Stankovića u Zvezdi

U prvom trenerskom mandatu, Stanković je sa Zvezdom osvojio je tri titule, dva kupa kup trofeja i na evropskoj sceni imao uspehe i neuspehe za pamćenje.

Dva puta je Zvezda pod Stankovićem prolazila grupu Lige Evrope, ali je potom ispadala, najpre od Milana, potom i od Glazgov Rendžersa.

Največi minus su bile čak tri eliminacije u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Za razliku od Vladana Milojevića (tri puta uveo Zvezdu u elitno evropsko takmičenje), Stanković nije uspevao da napravi taj korak i kad je treći put 'pao' podneo je ostavku.

O Dejanu Stankoviću

Marco Luzzani - Inter / Getty

Rođen je 11. septembra 1978. u Zemunu, a upravo u ovom delu Beograda je i napravio prve fudbalske korake - kada je zaigrao za mlađe kategorije Teleoptika.

Njegov talenat su odmah uočili i treneri većih klubova, pa je sa 14 godina prešao u Crvenu zvezdu gde je prošao omladinske kategorije.

Za prvi tim crveno-belih debitovao je u sezoni 1994/95. na utakmici protiv OFK Beograda, a prvi gol dao je protiv Budućnosti iz Podgorice, oborivši rekord Dragana Džajića koji je do tada bio najmlađi strelac u klupskoj istoriji.

Meteorski uspon talentovani Zemunac nastavio je 1997. kada je postao najmlađi kapiten Crvene zvezde i najbolji fudbaler u domaćem prvenstvu.

Sa Crvenom zvezdom je osvojio jednu titulu i tri kupa.

'Golovi protiv Kajzerslauterna najvažniji u karijeri'

Evropskoj fudbalskoj javnosti Stanković se predstavio u jesen 1996. godine, kada je u Kupu pobednika kupova sa dva gola praktično sam eliminisao nemački Kajzerslautern.

„Godina 1996. i utakmica sa Kajzerslauternom na 'Marakani'. To su oni dani kad kupuješ sve novine na trafici i uživaš u svakom napisanom slovu".

„Vraćaš film sa utakmice i ponosiš se rezultatom, atmosferom, pobedom".

Istovremeno, kao drugi najvažniji potez u karijeri naveo je prelazak u milanski Inter.

„Ispostavio se kao sjajan potez. To su neke raskrsnice i ključne tačke. Sva sreća, uvek sam znao dobro da 'skrenem'", rekao je Stanković.

Posle četiri godine u Zvezdi, Stanković je 1998. godine prešao u Lacio.

Za „nebesko-plave" iz Rima je igrao šest godina - jednom je bio prvak Italije, osvojio je kup i Superkup Italije, Kup pobednika kupova i UEFA Superkup.

U zimu 2004. godine je otišao u milanski Inter, čiji dres je nosio devet godina odigrao 231 utakmicu. S Interom je pet puta bio prvak Italije, četiri puta pobednik Kupa Italije i isto toliko puta osvajač Superkupa Italije.

Jednom je osvojio Ligu šampiona i Svetsko prvenstvo za klubove.

Reprezentacija

Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije, Stanković je debitovao 1998. na prijateljskoj utakmici sa Južnom Korejom u Beogradu, a i tada je dao dva gola.

Država je menjala imena, a Stanković je za reprezentaciju Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije ukupno odigrao 103 utakmice i dao 15 golova.

Za nacionalni tim (SRJ, SCG, Srbija) Stanković je odigrao 103 utakmice i postigao 15 golova.

U izboru Fudbalskog saveza Srbije dva puta je bio najbolji srpski fudbaler - 2006. i 2010.

Stanković je tri puta igrao na Svetskim prvenstvima - 1998, 2006. i 2010. godine.

Po završetku igračke karijere, 2013. godine, Stanković je kratko radio kao pomoćni trener u Udinezeu, a zatim je postao savetnik Aleksandra Čeferina, predsednika Evropske fudbalske unije (UEFA).

U decembru 2013. plan rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije bio je da Stankoviću ponudi da na mestu predsednika te organizacije zameni Tomislava Karadžića.

Stanković je tu ponudu odbio, uz obrazloženje da je odluku doneo zbog prevelikih očekivanja javnosti i nemogućnosti uvođenja suštinskih promena.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.21.2025)