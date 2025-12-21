Lažni agent za nekretnine varao Srbe! Neviđena prevara u Beču: Predstavljao se kao student arhitekture, račune otvarao na izmišljeno ime, pa ukrao 50.000 evra

Prevarant je priznao krivicu i naveo zavisnost od kockanja kao motiv svojih dela Policija procenjuje da pričinjena šteta iz poslednjih slučajeva iznosi 110.000 evra Nakon intenzivne istrage, Odeljenje za kriminal u Beču, južna filijala, uspelo je da razjasni 23 slučaja prevare i uhapsi državljanina Turske koji se predstavljao kao agent za nekretnine, tvrdeći da posreduje pri iznajmljivanju stanova širom Beča. Njegove žrtve bili su državljani Srbije od kojih je