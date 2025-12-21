RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

Blic pre 2 sata
RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

Za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" do subote, 20. decembra u 19. časova stiglo je 308.628 prijava, objavio je Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i traje do 5. februara. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije. Troškovi upisa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

Sputnik pre 1 sat
Republički geodetski zavod: Za upis bespravnih objekata pristiglo više od 300.000 prijava

Republički geodetski zavod: Za upis bespravnih objekata pristiglo više od 300.000 prijava

Newsmax Balkans pre 1 sat
Preko 300.000 prijava za legalizaciju bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome“

Preko 300.000 prijava za legalizaciju bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome“

Euronews pre 2 sata
Najnoviji podaci RGZ: Više od 308.000 prijava za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome"

Najnoviji podaci RGZ: Više od 308.000 prijava za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome"

Kurir pre 2 sata
RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

Telegraf pre 2 sata
RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

RTV pre 2 sata
RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

RGZ: Za upis bespravnih objekata pristiglo 308.628 prijava

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Raspored sahrana za ponedeljak, 22. decembar

Raspored sahrana za ponedeljak, 22. decembar

Dnevnik pre 11 minuta
U akciji „Udomi me“ dva pasa pronašla svoj dom

U akciji „Udomi me“ dva pasa pronašla svoj dom

NoviSad.com pre 1 sat
U akciji „Udomi me“ dva psa pronašla svoj dom

U akciji „Udomi me“ dva psa pronašla svoj dom

NoviSad.com pre 1 sat
Još novca za analize vode: Uz 4 miliona iz marta, dodatna nabavka od 1,1 milion dinara

Još novca za analize vode: Uz 4 miliona iz marta, dodatna nabavka od 1,1 milion dinara

In medija pre 1 sat
Opasna tačka u Pančevačkoj: zbog ograde „Jugoremedije“ učesnici u saobraćaju voze „na slepo“ Opasno u Pančevačkoj…

Opasna tačka u Pančevačkoj: zbog ograde „Jugoremedije“ učesnici u saobraćaju voze „na slepo“ Opasno u Pančevačkoj

Volim Zrenjanin pre 1 sat