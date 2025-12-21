Putin spreman da razgovara sa Makronom, ali pod uslovom

Vladimir Putin je spreman za dijalog sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, izjavio je sekretar za štampu predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov. „Makron je rekao da je spreman da razgovara sa Putinom.

Verovatno je veoma važno da se prisetimo šta je predsednik rekao na direktnoj liniji. Takođe je izrazio spremnost da vodi dijalog sa Makronom. Stoga, ako postoji uzajamna politička volja, onda se to može samo pozitivno oceniti“, rekao je Peskov za RIA Novosti, prenosi The Moscow Times. Portparol je pojasnio da bi moguća komunikacija između šefova država trebala biti usmerena na pokušaj „razumevanja međusobnih stavova“, a ne da se svodi na „predavanje jedni