SZO upozorava: Mnogi pacijenti u Gazi više nemaju vremena za čekanje
Danas pre 1 sat | FoNet
Više od 1.000 pacijenata je umrlo u predhodnih godinu i po dana čekajući hitnu medicinsku evakuaciju iz ratom razorene Gaze, saopštilo je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacijue (SZO) Tedros Gebrejezus.
On je istakao da su od početka rata agencije Ujedinjenih nacija i njihovi partneri „evakuisali više od 10.600 pacijenata iz Gaze sa teškim zdravstvenim stanjima, uključujući više od 5.600 dece“, prenosi AFP. Gebrejezus je naveo da je poznato da su 1.092 pacijenta umrla čekajući medicinsku evakuaciju samo između jula 2024. i 28. novembra ove godine i upozorio da „mnogo više pacijenata ostaje u Gazi čekajući evakuaciju kako bi dobili odgovarajuću zdravstvenu