SZO upozorava: Mnogi pacijenti u Gazi više nemaju vremena za čekanje

Danas pre 1 sat  |  FoNet
SZO upozorava: Mnogi pacijenti u Gazi više nemaju vremena za čekanje

Više od 1.000 pacijenata je umrlo u predhodnih godinu i po dana čekajući hitnu medicinsku evakuaciju iz ratom razorene Gaze, saopštilo je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacijue (SZO) Tedros Gebrejezus.

On je istakao da su od početka rata agencije Ujedinjenih nacija i njihovi partneri „evakuisali više od 10.600 pacijenata iz Gaze sa teškim zdravstvenim stanjima, uključujući više od 5.600 dece“, prenosi AFP. Gebrejezus je naveo da je poznato da su 1.092 pacijenta umrla čekajući medicinsku evakuaciju samo između jula 2024. i 28. novembra ove godine i upozorio da „mnogo više pacijenata ostaje u Gazi čekajući evakuaciju kako bi dobili odgovarajuću zdravstvenu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AFPSZOGaza

Svet, najnovije vesti »

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Serbian News Media pre 13 minuta
Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 13 minuta
Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u…

Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Kurir pre 23 minuta
Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog…

Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog kralja!

Kurir pre 3 minuta
Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Alo pre 23 minuta