U Francuskoj spreman predlog zakona o zabrani društvenih mreža mlađima od 15 godina

Danas pre 10 sati  |  Beta
Predlog zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina „spreman“ je za parlamentarnu raspravu koja počinje „početkom 2026. godine“, izjavila je francuska ministarka zadužena za digitalna pitanja i veštačku inteligenciju An Le Enanf (Anne Le Henanff).

Njegovo razmatranje, kojem se predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) nada „što je pre moguće“, moglo bi, međutim, da bude odloženo za „nekoliko nedelja“ zbog produženja rasprava o državnom budžetu, rekla je ona za list Parizijen (Le Parisien). Ovu zabranu za osobe mlađe od 15 godina pratiće zabrana mobilnih telefona u srednjim školama, mera koju želi predsednik i koja je uključena u predlog zakona. Ministarka zalaže se za „kratak tekst zakona koji
