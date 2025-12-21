Stanković od ponedeljka i zvanično trener Crvene zvezde

Crvena zvezda se danas zvanično oprostila od Vladana Milojevića, a obavestula je javnost da će u ponedeljak na stadinu "Rajko Mitić" promovisati novog trenera, Dejana Stankovića u 15.00 časova.

Posle dve i po godine Stanković će ponovo zadužiti crveno-belu trenerku i nastaviti tako gde je Vladan Milojević stao. Nije mu Zvezdin "Klark Kent" ostavio 11 bodoiva prednosti kao 19. decembra 2019. godine, ali bod minusa za Partizanom nije nešto što Stanković neće moći da pretvori u novu titulu. Imaće Stanković malo vremena da kroz 20 dana priprema spremi tim za duel sa Malmeom 22. januara u sedmom kolu UEFA Lige Evrope u kojoj je u prethodnom ciklusu imao