Stanković od ponedeljka i zvanično trener Crvene zvezde

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews
Stanković od ponedeljka i zvanično trener Crvene zvezde

Crvena zvezda se danas zvanično oprostila od Vladana Milojevića, a obavestula je javnost da će u ponedeljak na stadinu "Rajko Mitić" promovisati novog trenera, Dejana Stankovića u 15.00 časova.

Posle dve i po godine Stanković će ponovo zadužiti crveno-belu trenerku i nastaviti tako gde je Vladan Milojević stao. Nije mu Zvezdin "Klark Kent" ostavio 11 bodoiva prednosti kao 19. decembra 2019. godine, ali bod minusa za Partizanom nije nešto što Stanković neće moći da pretvori u novu titulu. Imaće Stanković malo vremena da kroz 20 dana priprema spremi tim za duel sa Malmeom 22. januara u sedmom kolu UEFA Lige Evrope u kojoj je u prethodnom ciklusu imao
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

U Krki ne znaju protiv koga tačno igraju, ni ko će biti trener

U Krki ne znaju protiv koga tačno igraju, ni ko će biti trener

Sport klub pre 14 minuta
Partizan između Obradovića i Penjaroje

Partizan između Obradovića i Penjaroje

Sputnik pre 1 sat
Dejana Stankovića odmah čeka problem u Zvezdi: Za njega nema Nove godine, mora da ga rešava

Dejana Stankovića odmah čeka problem u Zvezdi: Za njega nema Nove godine, mora da ga rešava

Mondo pre 1 sat
Ocokoljić pred Krku: U utakmicu moramo da uđemo maksimalno koncentrisani

Ocokoljić pred Krku: U utakmicu moramo da uđemo maksimalno koncentrisani

RTS pre 3 sata
Kada će Dejan Stanković biti na "Marakani"?

Kada će Dejan Stanković biti na "Marakani"?

Sportske.net pre 2 sata
Imamo informacije da Partizan dobija drugog trenera! Crno-beli idu Krki na noge, a posle toga stiže iskusni vuk na klupu…

Imamo informacije da Partizan dobija drugog trenera! Crno-beli idu Krki na noge, a posle toga stiže iskusni vuk na klupu "parnog valjka"!

Kurir pre 2 sata
Penjaroja je još ranije dogovorio sve sa Partizanom, čekali su se samo kiksevi Ocokoljića

Penjaroja je još ranije dogovorio sve sa Partizanom, čekali su se samo kiksevi Ocokoljića

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaPartizanUEFAVladan MilojevićMalmeLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Kameron Pejn stiže u Partizan

Kameron Pejn stiže u Partizan

Danas pre 4 minuta
Superliga Srbije: Pobede Čukaričkog, TSC-a i Radnika

Superliga Srbije: Pobede Čukaričkog, TSC-a i Radnika

Danas pre 24 minuta
Saga oko dolaska Penjaroje dobija epilog: Španac od utorka glavni trener Partizana?

Saga oko dolaska Penjaroje dobija epilog: Španac od utorka glavni trener Partizana?

Danas pre 1 sat
Poznati Stankovićevi pomoćnici u drugom mandatu u Zvezdi

Poznati Stankovićevi pomoćnici u drugom mandatu u Zvezdi

Danas pre 2 sata
Dva bivša Đokovićeva saradnika su u igri: Španci licitiraju sa imenima novog Alkarazovog trenera

Dva bivša Đokovićeva saradnika su u igri: Španci licitiraju sa imenima novog Alkarazovog trenera

Danas pre 2 sata