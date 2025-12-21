Dejana Stankovića odmah čeka problem u Zvezdi: Za njega nema Nove godine, mora da ga rešava

Mondo pre 4 sati  |  Dušan Ninković
Dejana Stankovića odmah čeka problem u Zvezdi: Za njega nema Nove godine, mora da ga rešava

Crvena zvezda će u novu godinu sa novim trenerom! Na klupu aktuelnog šampiona Srbije se vraća Dejan Stanković, a kao i kada je počinjao prvi mandat mesto šefa stručnog štaba nasleđuje od Vladana Milojevića.

Ovog puta situacija je nešto teža i izazovnija, a bivši kapiten Crvene zvezde moraće u hodu da rešava probleme. Već 3. januara Dejan Stanković će okupiti fudbalere koji su u subotu uveče odigrali poslednji meč u 2025. godini, a tim će se ubrzo nakon toga preseliti u Antaliju gde će obaviti gotovo kompletne pripreme za prolećni deo sezone. Već 22. i 29. januara Crvena zvezda će igrati evropske mečeve protiv Malmea i Selte, na kojima treba da potvrdi mesto u nokaut
