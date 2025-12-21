ABA liga! Težak poraz Spartaka od Bosne!

Kurir pre 31 minuta
Košarkaši Bosne su savladali Spartak iz Subotice posle preokreta sa 93:86, u okviru 11. kola ABA lige.

Spartak je mnogo bolje odigrao u prvom poluvremenu, ali je usledio preokret Bosne u drugom delu meča. Dvocifreni su bili Đoko Šalić sa 15, Petar Kovačević sa 12 i Edin Atić sa 11 poena. Kod Spartaka Džavonte Hokins je imao 15, Igor Drobnjak 13, a Stefan Momirov 12 poena. Dvocifreni sa po 10 su bili Oliver Hanlan (7as), Ševon Tompson (9sk), Vojin Medarević (6sk). Spartak je na četvrtom mestu Grupe B ABA lige sa 5-5, aisti skor ima i Bosna koja je na petom mestu.
Ključne reči

KošarkaBosnaSuboticaABA liga

