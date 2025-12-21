Meč dosadan – završnica sjajna: Radnik je sila kod kuće, Surdulica planira u stilu da ostane u eliti!

Velika pobeda Radnika za kraj fudbalske jeseni! U okviru 20. kola Superlige Srbije, FK Radnik Surdulica je na svom terenu savladao FK Novi Pazar rezultatom 1:0, a junak domaćih bio je Ovusu Daglas, koji je pogodio prvom minutu nadoknade.

Sam tok meča nije obilovao prilikama i dugo je delovalo da će duel završiti bez pogodaka. Igra je bila tvrda i rascepkana, sa malo ritma i pravih šansi na obe strane. , završnica je donela potpuni preokret u stanju na terenu, jer Novi Pazar je u poslednjim minutima krenuo u žestoku ofanzivu, tražeći gol koji bi mu doneo bod ili više.