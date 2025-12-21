Poker brutalnih Bavaraca: Bajern ubedljiv protiv Hajdenhajma za kraj godine u Bundesligi

Kurir pre 1 sat
Poker brutalnih Bavaraca: Bajern ubedljiv protiv Hajdenhajma za kraj godine u Bundesligi

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su danas u gostima ekipu Hajdenhajma sa ubedljivih 4:0, u utakmici 15. kola nemačke Bundeslige.

Bajern je posle prvog poluvremena imao prednost od dva gola, pošto su mrežu domaćeg tima zatresli Josip Stanišić u 15. i Majkl Olise u 32. minutu. Na 3:0 je povisio Luis Dijas u 86. minutu, a konačan rezultat postavio je Hari Kejn u 92. minutu. Bajernu je ovo bila 13. pobeda u domaćem šampionatu i prvi je na tabeli sa 41 bodom, dok je Hajdenhajm pretposlednji sa samo 11 bodova. Bila je ovo poslednja utakmica u Bundesligi u ovoj godini. Fudbaleri minhenskog tima će
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ludilo u Splitu - Šegu poništena tri gola, Livaja i Rebić "pocrveneli" VIDEO

Ludilo u Splitu - Šegu poništena tri gola, Livaja i Rebić "pocrveneli" VIDEO

B92 pre 4 minuta
Atletiko iz Madrida pobedio ekipu Đirone

Atletiko iz Madrida pobedio ekipu Đirone

Politika pre 9 minuta
Konačno prva pobeda Fiorentine za debakl Runjaićevog Udinezea

Konačno prva pobeda Fiorentine za debakl Runjaićevog Udinezea

Sport klub pre 1 sat
Pojavi se duga posle duge kiše, Fiorentina daje znake života!

Pojavi se duga posle duge kiše, Fiorentina daje znake života!

Sportske.net pre 1 sat
Poslednji tim je Bajernu uzeo bod, ali zato pretposlednji nije: Hari Kejn dao šesti gol na pet mečeva

Poslednji tim je Bajernu uzeo bod, ali zato pretposlednji nije: Hari Kejn dao šesti gol na pet mečeva

Telegraf pre 24 minuta
Radnički u Kruševcu završava jesenji deo sezone

Radnički u Kruševcu završava jesenji deo sezone

RTK pre 1 sat
Radnik u finišu meča do pobede nad Novim Pazarom

Radnik u finišu meča do pobede nad Novim Pazarom

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalMinhenNemačkaBajern MinhenBajernBundesligaLuisHari Kejn

Sport, najnovije vesti »

Kameron Pejn stiže u Partizan

Kameron Pejn stiže u Partizan

Danas pre 4 minuta
Superliga Srbije: Pobede Čukaričkog, TSC-a i Radnika

Superliga Srbije: Pobede Čukaričkog, TSC-a i Radnika

Danas pre 24 minuta
Saga oko dolaska Penjaroje dobija epilog: Španac od utorka glavni trener Partizana?

Saga oko dolaska Penjaroje dobija epilog: Španac od utorka glavni trener Partizana?

Danas pre 1 sat
Poznati Stankovićevi pomoćnici u drugom mandatu u Zvezdi

Poznati Stankovićevi pomoćnici u drugom mandatu u Zvezdi

Danas pre 2 sata
Dva bivša Đokovićeva saradnika su u igri: Španci licitiraju sa imenima novog Alkarazovog trenera

Dva bivša Đokovićeva saradnika su u igri: Španci licitiraju sa imenima novog Alkarazovog trenera

Danas pre 2 sata