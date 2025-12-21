Poker brutalnih Bavaraca: Bajern ubedljiv protiv Hajdenhajma za kraj godine u Bundesligi

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su danas u gostima ekipu Hajdenhajma sa ubedljivih 4:0, u utakmici 15. kola nemačke Bundeslige.

Bajern je posle prvog poluvremena imao prednost od dva gola, pošto su mrežu domaćeg tima zatresli Josip Stanišić u 15. i Majkl Olise u 32. minutu. Na 3:0 je povisio Luis Dijas u 86. minutu, a konačan rezultat postavio je Hari Kejn u 92. minutu. Bajernu je ovo bila 13. pobeda u domaćem šampionatu i prvi je na tabeli sa 41 bodom, dok je Hajdenhajm pretposlednji sa samo 11 bodova. Bila je ovo poslednja utakmica u Bundesligi u ovoj godini. Fudbaleri minhenskog tima će