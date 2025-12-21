Nastavlja po svom: Vinisijus na udaru navijača, a onda je ovo uradio iz protesta (foto)

Večernje novosti pre 2 sata
Nastavlja po svom: Vinisijus na udaru navijača, a onda je ovo uradio iz protesta (foto)

Fudbaleri Real Madrida sinoć su savladali Sevilju kod kuće sa 2:0 u 17. kolu španske La Lige, a ni sinoćnji duel nije prošao bez drame.

FOTO: Tanjug/AP Prišao je Real na -1 Barseloni, doduše uz utakmicu više, ali, ponovo se pojavio problem sa Vinisijusom. Brazilac je nastavio svoj "rat" sa delom publike i trenerom Ćabijem Alonsom. On je zamenjen u 83. minutu, ovaj put nije haotično reagovao na taj potez trenera, ali je sa terena ispraćen uglavnom zvižducima sa tribina. FOTO: Printskrin/Instagram/vinijr Njegova prva reakcija na to se videla na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je uklonio profilnu
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Atalanta nezasluženo slavila u Đenovi VIDEO

Atalanta nezasluženo slavila u Đenovi VIDEO

B92 pre 1 sat
Samardžić sa klupe pokrenuo Atalantu, Hijen brži od pištaljke u Đenovi!

Samardžić sa klupe pokrenuo Atalantu, Hijen brži od pištaljke u Đenovi!

Sportske.net pre 1 sat
Luku Jovića „poterao maler“ – ali je uspeo!

Luku Jovića „poterao maler“ – ali je uspeo!

Sputnik pre 1 sat
Luka Jović od tragičara do junaka VIDEO

Luka Jović od tragičara do junaka VIDEO

B92 pre 1 sat
Mini-derbi Superlige rešen u nadoknadi

Mini-derbi Superlige rešen u nadoknadi

B92 pre 2 sata
Ludilo u Splitu - Šegu poništena tri gola, Livaja i Rebić "pocrveneli" VIDEO

Ludilo u Splitu - Šegu poništena tri gola, Livaja i Rebić "pocrveneli" VIDEO

B92 pre 3 sata
Atletiko iz Madrida pobedio ekipu Đirone

Atletiko iz Madrida pobedio ekipu Đirone

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBarselonaReal MadridTanjugMadrid

Sport, najnovije vesti »

Saga oko dolaska Penjaroje dobija epilog: Španac od utorka glavni trener Partizana?

Saga oko dolaska Penjaroje dobija epilog: Španac od utorka glavni trener Partizana?

Danas pre 18 minuta
Sedam trojki Matasa Buzelisa, Vučević "povukao" zakucavanjem, 302 poena u Džordžiji!

Sedam trojki Matasa Buzelisa, Vučević "povukao" zakucavanjem, 302 poena u Džordžiji!

Sportske.net pre 8 minuta
Gođa pobednica superveleslaloma u Francuskoj

Gođa pobednica superveleslaloma u Francuskoj

Sportske.net pre 13 minuta
Afrički kup nacija počeo pobedom Maroka, makazice El Kabija

Afrički kup nacija počeo pobedom Maroka, makazice El Kabija

Danas pre 43 minuta
Ide stopama Alkaraza i Sinera: Lerner Tijen osvojio NextGen turnir u Džedi

Ide stopama Alkaraza i Sinera: Lerner Tijen osvojio NextGen turnir u Džedi

Danas pre 1 sat