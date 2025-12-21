Nastavlja po svom: Vinisijus na udaru navijača, a onda je ovo uradio iz protesta (foto)

Fudbaleri Real Madrida sinoć su savladali Sevilju kod kuće sa 2:0 u 17. kolu španske La Lige, a ni sinoćnji duel nije prošao bez drame.

FOTO: Tanjug/AP Prišao je Real na -1 Barseloni, doduše uz utakmicu više, ali, ponovo se pojavio problem sa Vinisijusom. Brazilac je nastavio svoj "rat" sa delom publike i trenerom Ćabijem Alonsom. On je zamenjen u 83. minutu, ovaj put nije haotično reagovao na taj potez trenera, ali je sa terena ispraćen uglavnom zvižducima sa tribina. FOTO: Printskrin/Instagram/vinijr Njegova prva reakcija na to se videla na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je uklonio profilnu