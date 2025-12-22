Svetislav Pešić novi trener Bajerna iz Minhena

Radio sto plus pre 3 sata
Svetislav Pešić novi trener Bajerna iz Minhena

Kako je objavljeno na sajtu Bajerna, 76-godišnji Pešić će predvoditi ekipu do kraja sezone.

Bajern je u subotu sporazumno raskinuo ugovor sa Gordonom Herbertom. “Svetislav poznaje Minhen, on poznaje Bajern i obe lige, neki od nas ga takođe dobro poznajemo, pa će njegov period adaptacije biti kratak. To nam, uz njegovo ogromno iskustvo, daje dobar osećaj zbog ove odluke”, rekao je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać. Pešić je prvi put preuzeo Bajern na jesen 2012. i predvodio ga je do 2016. godine. On se ovog popodneva predstavio ekipi, koju u utorak
