Karambol u Sremskoj Mitrovici: BMW-om uleteo u kinesku prodavnicu (foto)

Kurir pre 58 minuta
Karambol u Sremskoj Mitrovici: BMW-om uleteo u kinesku prodavnicu (foto)

Prema nezvaničnim informacijama, vozilo se kretalo iz pravca Doma JNA, kada je u jednom delu puta, iz za sada neutvrđenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom i udario u parkirani BMW.

Nakon tog sudara, vozilo je nastavilo nekontrolisano kretanje i zabilo se direktno u prodavnicu kineske robe. Očevici navode da je nakon prvog udara izgledalo kao da je došlo do kvara na sistemu upravljanja, zbog čega vozač više nije mogao da kontroliše vozilo. Prema njihovim rečima, u automobilu su se nalazila četiri mladića. Materijalna šteta je velika – kompletan izlog prodavnice je izbijen, a oštećenja su vidljiva i na vozilima koja su učestvovala u nezgodi. Na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

BMW uleteo u izlog prodavnice. Teška nesreća u Sremskoj Mitrovici: Četvorica mladića se zakucala u parkirano vozilo, a onda je…

BMW uleteo u izlog prodavnice. Teška nesreća u Sremskoj Mitrovici: Četvorica mladića se zakucala u parkirano vozilo, a onda je usledio karambol

Blic pre 48 minuta
(Video) Kada ćete se dozvati pameti - i zašto nikad? Vozač golfa vozi u suprotnom smeru na Pupinovom mostu! Kamera sve…

(Video) Kada ćete se dozvati pameti - i zašto nikad? Vozač golfa vozi u suprotnom smeru na Pupinovom mostu! Kamera sve snimila, a kada je naišao drugi auto, uradio još gore

Blic pre 33 minuta
Haos u Sremskoj MItrovici: Automobil uleteo u izlog prodavnice

Haos u Sremskoj MItrovici: Automobil uleteo u izlog prodavnice

Nova pre 18 minuta
BMW završio u izlogu kineske prodavnice

BMW završio u izlogu kineske prodavnice

Ozon pre 1 sat
Novi detalji strašne saobraćajne nesreće kod Umčara: Poznat identitet poginulih

Novi detalji strašne saobraćajne nesreće kod Umčara: Poznat identitet poginulih

Nova pre 1 sat
Zbog lošeg vremena vozilo proklizalo, povređen vozač

Zbog lošeg vremena vozilo proklizalo, povređen vozač

Rešetka pre 1 sat
Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWSremska MitrovicaJNAsaobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

BMW uleteo u izlog prodavnice. Teška nesreća u Sremskoj Mitrovici: Četvorica mladića se zakucala u parkirano vozilo, a onda je…

BMW uleteo u izlog prodavnice. Teška nesreća u Sremskoj Mitrovici: Četvorica mladića se zakucala u parkirano vozilo, a onda je usledio karambol

Blic pre 48 minuta
Brutalna sačekuša u Zemunu: Napadači izrešetali automobil vođe navijača Zemuna u pokretu! On izgubio kontrolu nad vozilom…

Brutalna sačekuša u Zemunu: Napadači izrešetali automobil vođe navijača Zemuna u pokretu! On izgubio kontrolu nad vozilom, otvorio vrata i pobegao

Blic pre 33 minuta
(Video) Kada ćete se dozvati pameti - i zašto nikad? Vozač golfa vozi u suprotnom smeru na Pupinovom mostu! Kamera sve…

(Video) Kada ćete se dozvati pameti - i zašto nikad? Vozač golfa vozi u suprotnom smeru na Pupinovom mostu! Kamera sve snimila, a kada je naišao drugi auto, uradio još gore

Blic pre 33 minuta
Karambol u Sremskoj Mitrovici: BMW-om uleteo u kinesku prodavnicu (foto)

Karambol u Sremskoj Mitrovici: BMW-om uleteo u kinesku prodavnicu (foto)

Kurir pre 58 minuta
Deda ubio unukovu ženu da ga ne bi ostavila: Švajcarski sud odlučio da starac (80) mora da robija 19 godina!

Deda ubio unukovu ženu da ga ne bi ostavila: Švajcarski sud odlučio da starac (80) mora da robija 19 godina!

Kurir pre 23 minuta