Pronađene larve i insekti: Severna Makedonija zabranila uvoz kivija iz Srbije

N1 Info pre 5 sati  |  Beta
Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije objavila je danas da je zabranila uvoz više od 20 tona kivija iz Srbije, jer su u tom voću pronađene larve i insekt. "Zbog izmenjenih organoleptičkih svojstava i prisustva larvi i insekata, inspektor za hranu iz Agencije za hranu i veterinarstvo ove nedelje zabranio je uvoz 22,3 tone kivija namenjenih industrijskoj preradi i izdao rešenje kojim se naređuje njihovo bezopasno uništavanje", navodi se u saopštenju.
