Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Niš

U saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju rano ujutru dogodila na auto-putu Beograd–Niš kod Umčara stradale su dve osobe, nezvanično saznaje Newsmax Balkans.

Prema prvim informacijama, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Iz automobila koji je učestvovao u udesu izvučene su dve osobe koje su stradale na mestu nesreće, dok je jedna osoba prevezena u bolnicu. Policija je izvršila uviđaj, radi se na normalzaciji saobraćaja.