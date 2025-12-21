Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Niš

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  N. B.
Dve osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd - Niš

U saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju rano ujutru dogodila na auto-putu Beograd–Niš kod Umčara stradale su dve osobe, nezvanično saznaje Newsmax Balkans.

Prema prvim informacijama, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Iz automobila koji je učestvovao u udesu izvučene su dve osobe koje su stradale na mestu nesreće, dok je jedna osoba prevezena u bolnicu. Policija je izvršila uviđaj, radi se na normalzaciji saobraćaja.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

RTS pre 4 minuta
Dve osobe poginule u nesreći na auto-putu Beograd-Niš

Dve osobe poginule u nesreći na auto-putu Beograd-Niš

N1 Info pre 29 minuta
Teška nesreća na auto-putu ka Nišu: Auto sleteo sa puta, dve osobe poginule

Teška nesreća na auto-putu ka Nišu: Auto sleteo sa puta, dve osobe poginule

Blic pre 1 sat
Prve slike teške nesreće kod Niša: Sumnja se da je ovo prethodilo tragediji (foto)

Prve slike teške nesreće kod Niša: Sumnja se da je ovo prethodilo tragediji (foto)

Mondo pre 29 minuta
Dve osobe poginule, jedna povređena u udesu na auto-putu Beograd-Niš

Dve osobe poginule, jedna povređena u udesu na auto-putu Beograd-Niš

Sputnik pre 49 minuta
Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Dve osobe poginule, jedna povređena FOTO

Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Dve osobe poginule, jedna povređena FOTO

B92 pre 1 sat
Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd-Niš

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd-Niš

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSeat

Hronika, najnovije vesti »

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

Dve osobe poginule, jedna povređena u saobraćajnoj nesreći na putu Beograd–Niš

RTS pre 4 minuta
Dve osobe poginule u nesreći na auto-putu Beograd-Niš

Dve osobe poginule u nesreći na auto-putu Beograd-Niš

N1 Info pre 29 minuta
Žičara na Durmitoru na kojoj se dogodila nesreća stara oko 35 godina, među evakuisanima i Srbin

Žičara na Durmitoru na kojoj se dogodila nesreća stara oko 35 godina, među evakuisanima i Srbin

RTV pre 59 minuta
Pronađeni delovi ljudskog tela: Horor kod Vranja, naložena obdukcija, sumnja se da je reč o nestalom muškarcu

Pronađeni delovi ljudskog tela: Horor kod Vranja, naložena obdukcija, sumnja se da je reč o nestalom muškarcu

Blic pre 19 minuta
Teška nesreća na auto-putu ka Nišu: Auto sleteo sa puta, dve osobe poginule

Teška nesreća na auto-putu ka Nišu: Auto sleteo sa puta, dve osobe poginule

Blic pre 1 sat