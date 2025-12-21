Obradovićev pomoćnik otkrio nepoznate detalje odlaska iz Partizana: „Postojala je grupa igrača kojoj se nije svidelo kako Željko radi“

Jedan od onih koji je, zajedno sa Željko Obradovićem, napustio Partizan bio je pomoćnik - Đozep Marija Iskijerdo.

Španac je dugogodišnji saradnik i jedan od najvažnijih ljudi u njegovom stručnom štabu. Sarađivali su gotovo 12 godina i to u Huventudu, Fenerbahčeu i na kraju Partizanu. Iskijerdo je sada rešio da se prvi put oglasi zbog svega što se dešavalo u Partizanu od momenta kada je otišao iz kluba. U intervjuu za katalonski „ 3Cat“ Španac je prvo pričao o razlozima zbog kog su on i Željko napustili Partizan. „To je bila slepa ulica. To je bio jedini način da prestanemo da