Milojević se oprostio od Zvezde, sve je stalo u nekoliko reči

Vladan Milojević od danas više nije trener Crvene zvezde, saopštio je klub sa "Marakane" i oprostio se od dosadašnjeg šefa struke.

Samo nekoliko minuta kasnije oglasio se i Vladan Milojević kratkom porukom za klupski sajt. "Zvezdo, hvala ti! Volim te", poručio je najuspešniji Zvezdin trener u ovom veku. Milojević se na Zvezdinu klupu vratio 2023. godine i sa crveno-belima osvojio dve "duple krune", izborio plasman u Ligu šampiona i sa 10 bodova u dosadašnjem delu Lige Evrope ostavio prvaka Srbije u sjajnom poziciji da izbori proleće u Evropi.
