Težak udarac za Junajted, povredio se Bruno Fernandeš: „Mislim da će propustiti neke utakmice“

Nova pre 46 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Kapiten fudbalera Mančester junajteda Bruno Fernandeš mogao bi da bude odsutan neko vreme nakon što se povredio na utakmici Premijer lige protiv Aston Vile.

Trener Junajteda Ruben Amorim rekao je da je Fernandeš zadobio povredu „mekog tkiva“ u prvom poluvremenu utakmice na Vila Parku. Aston Vila je pobedila sa 2:1. „Mislim da je u pitanju meko tkivo, tako da će trebati vremena. Videćemo… Mislim da će propustiti neke utakmice, ali nisam siguran. Ne želim da pričam o tome, to je momak koji je uvek u formi i pokazao je da uvek može da se oporavi“, rekao je Amorim. Fernandeš je igrao do poluvremena, ali ga je na početku
