Atletiko iz Madrida pobedio ekipu Đirone

Fudbaleri madridskog Atletika pobedili su danas u gostima ekipu Đirone rezultatom 3:0 (2:0) u utakmici 17. kola španske La Lige. Golove za Atletiko postigli su Koke u 13, Konor Galager u 38. i Antoan Grizman u 90+2. minutu. Fudbaleri Atletika se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli španskog prvenstva sa 37 bodova, dok je Đirona na 18. poziciji sa 15. Atletiko će u narednom, 18. kolu La Lige 4. januara gostovati Real Sosijedadu, dok će Majorka na svom terenu
