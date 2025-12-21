I Radoman Božović bi se ponosio

Nova sistematizacija postala je formula kojom se službenici kažnjavaju premeštajem, otkazivanjem ugovora ili otkazom. Progonjenim ljudima, koji imaju ugovore na neodređeno, zajedničko je da su svi u očima pokrajinske vlasti politički nepodobni jer podržavaju studentske i građanske proteste

U vojvođanskoj vladi već nekoliko meseci traje tiha diferencijacija i dubinska čistka kadrova koji su označeni kao nedovoljno lojalni. A počelo je u septembru. „Početkom septembra stiže nova sistematizacija kada joj vreme nije, jer se one uvek donose krajem godine, kada i budžet. To je bio presedan. Sedmoro ljudi iz Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama APV-a susreće se sa novim odeljenjem u koje su prebačeni. Ljudi koji su se