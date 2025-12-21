Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Pokušaji da se nametne izbor sudija preko Pravosudne akademije ili akcije da se JTOK stavi pod kontrolu i onemogući njegova samostalnost akti su koji urušavaju pravnu državu, udaraju na ravnopravnost u pravosudnom tretmanu građana i vode u sistem jedinstva vlasti koji postoji samo u autoritarnim zemljama

Još letos su se tabloidi baš potresli zbog rada sutkinje Višeg suda u Beogradu Ksenije Marić, jer je zajedno sa još troje kolega iz Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda, razmatrala pravnu kvalifikaciju na osnovu koje im je Više javno tužilaštvo (VJT) masovno isporučivalo pobunjene građane sa zahtevom da im se odredi pritvor. A na njeno „ne“ pritvoru u slučajevima kada je kao jedini pravni argument prezentovano da bi to režim baš voleo, usledile su optužbe da