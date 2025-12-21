Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Radar pre 1 sat  |  Sandra Petrušić
Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Pokušaji da se nametne izbor sudija preko Pravosudne akademije ili akcije da se JTOK stavi pod kontrolu i onemogući njegova samostalnost akti su koji urušavaju pravnu državu, udaraju na ravnopravnost u pravosudnom tretmanu građana i vode u sistem jedinstva vlasti koji postoji samo u autoritarnim zemljama

Još letos su se tabloidi baš potresli zbog rada sutkinje Višeg suda u Beogradu Ksenije Marić, jer je zajedno sa još troje kolega iz Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda, razmatrala pravnu kvalifikaciju na osnovu koje im je Više javno tužilaštvo (VJT) masovno isporučivalo pobunjene građane sa zahtevom da im se odredi pritvor. A na njeno „ne“ pritvoru u slučajevima kada je kao jedini pravni argument prezentovano da bi to režim baš voleo, usledile su optužbe da
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Demokratija u slepoj ulici

Demokratija u slepoj ulici

Radar pre 1 sat
Šminkanje Frankenštajna: Vučić bi svoj niški eksperiment mogao uskoro da primeni na celu Srbiju

Šminkanje Frankenštajna: Vučić bi svoj niški eksperiment mogao uskoro da primeni na celu Srbiju

Danas pre 4 sati
Popović: Važno da Srpska lista osvoji svih 10 poslaničkih mandata

Popović: Važno da Srpska lista osvoji svih 10 poslaničkih mandata

Telegraf pre 11 sati
Nova - stara obećanja u predizbornoj kampanji za izbore 28. decembra na Kosovu

Nova - stara obećanja u predizbornoj kampanji za izbore 28. decembra na Kosovu

Beta pre 11 sati
Gde je džemper Dragana Đilasa?

Gde je džemper Dragana Đilasa?

Vreme pre 11 sati
Nova – stara obećanja u predizbornoj kampanji za izbore 28. decembra na Kosovu

Nova – stara obećanja u predizbornoj kampanji za izbore 28. decembra na Kosovu

Danas pre 11 sati
Ibrahimović: Izbori na KiM pitanje opstanka Srba, podrška Srpske liste jedini mehanizam zaštite

Ibrahimović: Izbori na KiM pitanje opstanka Srba, podrška Srpske liste jedini mehanizam zaštite

Newsmax Balkans pre 12 sati

Ključne reči

TužilaštvoIzbori

Politika, najnovije vesti »

Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Pomilovanje postaje krajnja mera zaštite protivustavnosti

Radar pre 1 sat
Demokratija u slepoj ulici

Demokratija u slepoj ulici

Radar pre 1 sat
DS: Vučiću više niko ne veruje, jer je državu doveo u političku izolaciju

DS: Vučiću više niko ne veruje, jer je državu doveo u političku izolaciju

Danas pre 2 sata
Svečlja: Uhapšen bivši pripadnik MUP-a Srbije osumnjičen za pomaganje u otmici Milana Vukašinovića

Svečlja: Uhapšen bivši pripadnik MUP-a Srbije osumnjičen za pomaganje u otmici Milana Vukašinovića

Danas pre 3 sata
Hitno se oglasila Kancelarija za Kosovo i Metohiju: "Kurti nastavio nasilnu predizbornu kampanju neosnovanim hapšenjem…

Hitno se oglasila Kancelarija za Kosovo i Metohiju: "Kurti nastavio nasilnu predizbornu kampanju neosnovanim hapšenjem Vidosava M."

Blic pre 3 sata