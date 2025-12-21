Vojska Ukrajine: Rusi probili granicu u Sumskoj oblasti i odveli civile; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

Rat u Ukrajini – 1.397. dan. Generalštab Ukrajine saopštio je da su ruske snage probile granicu u Sumskoj oblasti i iz sela Grabovsko odvele civile u Rusku Federaciju. Očekuje se novi krug mirovnih razgovora između ruske i američke delegacije u Majamiju. Kremlj je potvrdio da je predsednik Vladimir Putin spreman za dijalog s francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Pariz pozdravlja spremnost Putina za razgovor s Makronom Jelisejska palata je pozdravila poruku iz Rusije da je predsednik te zemlje Vladimir Putin spreman da razgovara sa francuskim liderom Emanuelom Makronom, i saopštila da će "u narednim danima" izneti moguće modalitete razgovora. "Dobrodošla je saglasnost Kremlja za taj korak. U narednim danima ćemo izneti najbolji način da se to sprovede u delo", navodi se u saopštenju Predsedništva Francuske, prenosi