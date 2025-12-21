Advokat Srbina uhapšenog na Kosovu i Metohiji: Vidosav M. negirao navodnu umešanost u krivično delo

BEOGRAD - Advokat osumnjičenog Vidosava Mitrovića iz Leška, koga je takozvana kosovska policija sinoć privela zbog navodnog pomaganja u izvršenju krivičnog dela ubistva u pokušaju Milana Vukašinovića, Dejan Vasić, izjavio je da je njegov branjenik dao iskaz u kom je u potpunosti negirao svoju umešanost u ovaj događaj.

Osumnjičeni Vidosav je dao svoj iskaz o događaju i u potpunosti negirao svoje učešće u događaju uz navođenje lako proverljivog alibija, rekao je Vasić. On je dodao da je Mitroviću određeno zadržavanje do 48 sati i da će dalji tok postupka zavisiti od odluke Osnovnog tužilaštva u Mitrovici. Kancelarija za KiM saopštila je sinoć da je u svom domu naočigled porodice uhapšen Srbin Vidosav M, ističući da taj potez predstavlja jedan u nizu napada na Srbe u okviru nasilne