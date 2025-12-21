POGLED SA MIŠELUKA: Pred vratima

NOVI SAD - Dođe čovek u situaciju da podvuče crtu i sagleda ono što je do tada znao. Pa uvede sebe u skoro pa neverovatnu situaciju. Recimo onu u kojoj shvatiš da si čitavog života hodao po kući, ali si namerno ili potpuno nesvesno, propuštao priliku da otvoriš jedna od vrata. Ta su vrata naravno, sve vreme bila pred tobom ali iz nekog neobjašnjivog razloga nikada nisi poželeo da ih otvoriš i vidiš šta je iza njih. Tako je nekako i sa nama koji smo odrasli na mitu o tome da sve bitno za nas lično, naše

Ima li ikoga ko bar u nekoj reprodukciji nije video sliku Paje Jovanovića u kojoj masa naroda predvođena patrijarhom i viđenim ljudima, izlazi iz "stare Srbije" i dolazi na prostor koji će se upravo njima podstaknut, kasnije prozvati Vojvodinom. Kao što se kuća zida na poželjno što čvršćem temelju, tako je i za kolektivnu predstavu, kada je istorijsko pamćenje i identitet jednog naroda u pitanju, potreban "ugaoni kamen". Srpski narod ima ih dva. Jedan je naravno