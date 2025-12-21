AMSS: Gužve na putevima, čekanja na granici

Neradni praznični dani u zemljama zapadne Evrope donose pojačan saobraćaj i na autoputevima u Srbiji, kao i duže zadržavanje na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.

Putnički automobili od jutros se zadržavaju oko jedan sat na graničnom prelazu Kelebija, pri ulazu u Srbiju. Kako je saopštio Auto moto savez Srbije (AMSS), kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati da bi izašli iz zemlje. U jutarnjim i večernjim satima magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost. AMSS upozorava vozače da prilagode brzinu kretanja, posebno na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama, ali i u nižim predelima. Putni pravci prvog prioriteta