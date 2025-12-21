Incident u Kosjeriću: Intervencija policije sprečila sukob ispred ugostiteljskog objekta

Pripadnici Policijske stanice Kosjerić intervenisali su noćas, oko 00.30 časova, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici, gde je sprečen fizički sukob veće grupe građana.

Tokom redovne patrole, policajci su uočili verbalnu raspravu u kojoj su, s jedne strane, učestvovali predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić (1981), njegov sin A. Đ. (2005) i S. Đ. (1979), dok se sa druge strane nalazilo oko 50 lica. Policijski službenici su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje, a tokom ove intervencije M. M. (1996) je vređao policajca, zbog čega će protiv njega biti podneta prekršajna prijava. Nakon incidenta, oko jedan sat posle